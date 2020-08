Lanata: “Le dijeron a Alberto que no usara más la palabra ’cuarentena’ porque no garpa”

El monólogo

Lanata empezó su análisis y se refirió a la nueva extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 30 de agosto: “Van 150 días de cuarentena y faltan 137 días para terminar el año. Todo lo que pensabas hacer en el 2020, ya es momento de posponerlo para el año que viene”, señaló.

“Por ejemplo, si pensabas bajar tres kilos esperá al año que viene y bajá 12: tres del año anterior y los 9 que aumentaste en la cuarentena”, añadió con ironía.

Al mismo tiempo, se refirió al cambio de discurso por parte del Presidente, que mencionó que “la cuarentena no existe más” para apuntar en esta nueva etapa a la responsabilidad individual y colectiva. “Los expertos en marketing le dijeron a Alberto que no use más la palabra ’cuarentena’, porque parece que ahora no garpa. O sea, extendieron hasta el 30 de agosto eso que antes llamábamos cuarentena pero que ya no se puede llamar cuarentena”, explicó.