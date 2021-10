Maternidad y vuelta al trabajo

La vuelta al trabajo remunerado es un momento muy especial tanto para la mamá, como para su bebe. Comienza una etapa en la que van a pasar mucho tiempo separados y las emociones están a flor de piel. Es muy común encontrarnos con mastitis y congestiones mamarias debido a la falta de drenaje y el estrés.

“El mayor problema que se encuentran las madres a la hora de volver a sus trabajos de forma presencial, es la falta de espacios respetuosos e higiénicos para sacarse leche y poder sostener sus lactancias” explica Sol Argüelles, puericultora y consultora en crianza y añade que “gran parte de estas mujeres tiene que ir al baño para poder hacer sus extracciones y tampoco tiene un lugar refrigerado para poder guardarlo, por eso es fundamental que en las empresas haya lactarios”.

Según el estudio de UNICEF “Sector Privado y Derechos del Niños, niñas y adolescentes en Argentina” de 2019 donde se relevaron 710 empresas, el 90% pequeñas y medianas muestra que 9 de cada 10 empresas en Argentina no cuentan con lactarios para sus empleadas.

“El regreso a sus trabajos remunerados es uno de los motivos principales por el que las madres llegan a un destete prematuro y no deseado. Se encuentran con muchísimos impedimentos en el momento de retirarse a extraerse leche, son juzgadas por el entorno, no hay respeto por sus derechos, no hay lactarios y el sostener la lactancia se vuelve una misión imposible” reflexiona Argüelles.

La falta de lactarios, espacios de cuidado, acceso a espacios de cuidado infantil, el poco apoyo a las madres son algunos de los factores que profundizan las desigualdades de género en el ámbito laboral.

En Argentina, la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, establece que las mujeres tienen 90 días de licencia por maternidad (45 antes del nacimiento y 45 postparto). Esto quiere decir que deben volver a trabajar cuando el bebé tiene apenas 45 días.

La ley también indica que “los establecimientos donde presten servicios el número mínimo de trabajadoras que determine la reglamentación, el empleador deberá habilitar salas maternales y guarderías para niños hasta la edad y en las condiciones que oportunamente se establezcan”. En el caso de CABA, en los lugares que haya 20 o más mujeres en edad fértil deberían tener un lactario.

*Sol Argüelles Puericultora. Consultora en Crianza

@solarguelles.puericultora

