¿Por qué el ser agradecido es tan importante?

Y no me refiero al dar las gracias correctamente porque se es educado, me refiero al AGRADECIMIENTO con mayúsculas, porque aunque no lo sepamos el agradecimiento es un PORTAL, una puerta de entrada a un mundo mágico; el mundo que siempre anhelamos tener.



Cuando das las gracias le estás diciendo al universo que te encuentras satisfecho principalmente por estar vivo y experimentas profundamente esa sensación de felicidad que le asignas a los momentos de valor en tu vida.



Cuando agradeces se eleva tu vibración y a tu alrededor TODO comienza a transformarse para mejor.



El sentimiento de gratitud sencillamente expande tu corazón, te volves más compasivo y entonces tu visión sobre las cosas se transforma y luego se transforman las cosas realmente.



De todos modos, con detenernos a pensar un poquito, sin esfuerzo, podemos realizar una larga lista de las cosas y situaciones que ya tenemos para agradecer:



Que estamos vivos…

Que tenemos excelente salud…( si no es así, comienza a agradecer y verás cómo tu salud mejora rápidamente)

Que tenemos energías todos los días para levantarnos y disfrutar del nuevo día con todo lo que nos depare si lo vivimos como una aventura…

Que contamos con una familia y aunque no te lleves bien con todos, ellos están…

Y sino la tienes, cuentas con la familia humana de la cual todos formamos parte y entonces aparecen los amigos…

Que hay en el mundo mucha gente que nos ama bien y nos acepta tal cual somos…

Que tenemos un techo donde vivir y ropa con que cubrirnos…

Que tenemos comida y tal vez nos sobre el alimento…

Etc, etc, etc, puedes agregar a esta lista lo que desees.

Yo agradezco tener internet porque de esta forma me comunico con personas de todo el mundo, cosa que en el pasado no se podía hacer.



Si comienzas a agradecer sinceramente, aquello que agradeces se multiplica y propaga…

Por esto es que el agradecimiento es un Portal hacia la Abundancia y la Prosperidad y te aseguro que si lo tomas seriamente e ingresas en él verás tus sueños hechos realidad.



Así que hoy deseo proponerte un juego:



Manten en tu mente y en tus palabras durante todo el día una sola palabra:

GRACIAS !!!



Podrás observar que todo a tu alrededor va cambiando mágicamente y sin esfuerzo.

Luego, me cuentas…



Yo, por mi parte, agradezco que estés leyendo estas palabras y comunicándote conmigo

Navidad, Año Nuevo son tiempos de renovación, de agradecimiento, de celebrar la vida, de proyectar hacia el futuro nuestros deseos, de abrir el corazón.

Te deseo de todo corazón que transites una maravillosas fiestas y que el 2020 te encuentre renovado y feliz!!!

