¿Qué hacer si estás atorado trabajando desde casa?

Introducción

La situación en el mundo hasta ahora es inestable y todos necesitamos adaptarnos si queremos continuar siendo parte de la fuerza laboral y traer la paga a casa. Si ya estás trabajando a distancia desde hace tiempo, tu tienes la clave, pero si cualquiera de ustedes está intentando esta aventura por primera vez, tenemos algunas ideas para ti. Trabajar desde casa es lo suficientemente cómodo, pero qué haces, si tienes que trabajar, pero tus hijos tienen que hacer clases en línea y debería de haber algo de comer en la casa y nada de pelusa bajo el colchón. Difícil, ¿cierto? Bueno, veamos algunos puntos.

Cuide su conexión a internet.

El internet es un componente crucial de tu cordura, trabajo, estudios, y de todo aquello que debería de fluir sin contratiempos. Asegurate de tener un gran y rápido internet. Si estás buscando cómo mejorar tu señal de WiFi, la solución no será la misma para el problema de internet para el móvil. Un amplificador GSM es estructuralmente diferente. Un amplificador de señal móvil 4G es una gran solución si estás experimentando problemas con múltiples dispositivos conectados al mismo tiempo, o si tienes problemas con la señal en general.

División de tareas domésticas.

A pesar de la edad, tus hijos pueden hacerse cargo de varias tareas dentro de la casa. Los más chicos pueden acomodar sus juguetes, los más grandes pueden pasar la aspiradora por la casa o trapear lo que sea que deba ser limpiado e, incluso, cocinar cosas sencillas. Es tiempo de creer más en ellos y enseñarles a cargar con más responsabilidades. No queremos decir que se la pasen limpiando y barriendo todo el día, solo compartir las responsabilidades del hogar con ellos. Nadie en la casa se beneficia de tener unos padres exhaustos y estresados.

Idear un calendario juntos.

Literalmente, no hay otra manera de lograr objetivos si todos necesitan trabajar con un número limitado de dispositivos en diferentes horarios a lo largo del día. Planear todas las clases de los niños, además de tus llamadas y conferencias. Pensar en un sistema en conjunto que pueda funcionar para todos. No es fácil, pero tristemente, no hay otra manera más eficiente de poder hacerlo, incluso si eres el hijo del caos y los horarios significan prisión para ti. Compensate a ti mismo con algo divertido al final del día y sigue adelante. En suma, el horario tiene sus propias recompensas, especialmente con los niños. Somos criaturas del hábito, especialmente los niños. Ellos se vuelven más pasivos y aprenden a manejar su tiempo y a controlar mejor sus emociones.

Planifica tus comidas

Sí, un truco que ha funcionado por décadas a las madres trabajadoras. Hoy en día, puede que sea parte fundamental de nuestra vida diaria. Esto significa que debes de planear todo el menú para la semana e incluso cocinar y enfriar lo que no pueda ser arruinado por el congelador. Oh, por cierto, puedes hacer las paces con el incremento de pedido a domicilio de comida. No eres un robot, naturalmente, vas a tener permitido tomarse unos días de descanso. Esto está bien, no te preocupes por eso. De esta manera, tendrás más tiempo de concentrarte en tu trabajo, sin distraerte en cada bocadillo. Ya sabrás exactamente cuál será tu próxima cena, así que tu cerebro podrá eliminarlo de la lista.

Determina un lugar de trabajo

Esto es complicado de hacer si tu casa no tiene el suficiente espacio para una oficina aparte. Al menos, tú debes de saber el espacio de tu casa que usarás para trabajar por las próximas horas. Nos hemos dado cuenta que no existe el tal llamado “lugar tranquilo” cuando estamos hablando de niños en la casa, pero, ¿quién dijo que no podemos aspirar por el siguiente gran paso? una mesa separada, una cierta esquina del cuarto, a un lado de la cama. Cualquier cosa que tu puedas separar y llamarla tu oficina podrás trabajar mejor que tratar de concentrarte en diferentes partes de la casa.

Conclusión

Este plan tiene grandes oportunidades de funcionar solo si trata de apegarse a él por un periodo extendido al menos por un mes o más. Algunos dicen que nuevos hábitos requieren al menos 26 días para tener forma, usa esto como tu ventaja y mantenlo por un mes. ¡Verás la diferencia en tus niveles de estrés y en tu ánimo!. Mantente saludable y seguro, ¡al tiempo que usas tu tiempo de manera efectiva!.