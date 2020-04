Sitios donde comprar muebles (casi) gratis: ventajas e inconvenientes

Comprar mobiliario es algo por lo que todos pasamos tarde o temprano. Todo hogar necesita muebles para poder considerarse como tal, sobre todo porque son importantísimos para nuestro día a día. Desde guardar todas esas cosas que tenemos hasta decorar las habitaciones con el estilo que deseamos. No importa el motivo, los necesitamos y, además, al mejor precio que haya disponible para que no sean demasiado caros.

En internet esto último se puede cumplir con cierta facilidad, sobre todo por páginas web como www.cosasusadass.com, que ofrece información valiosa y actualizada sobre cómo encontrar muebles usados a precios muy baratos. Tanto es así, que más de uno queda sorprendido al ver las cifras, y es que puedes encontrar mobiliario bastante nuevo a un precio por el que parece casi gratuito.

Pero, ¿cómo debo elegir estos muebles tan baratos?

La pregunta importante tras ver los precios es la calidad del mobiliario. Por lo general, para encontrar cifras bajas hay que recurrir al mobiliario de segunda mano, ya que el paso del tiempo provoca cierto deterioro que puede empeorar la imagen, o incluso el funcionamiento, además de que se pierde el factor novedad. Todo esto hace que resulte mucho más económico comprar muebles.

Sin embargo, hay que andarse con mucho ojo para acertar bien con la decisión. Una compra errónea en mobiliario barato es sinónimo de dinero tirado y, en ocasiones, por completo. Y es que existen tiendas que no aceptan devoluciones en este sentido. Ese, junto a otros tantos aspectos, es lo principal que vamos a ver aquí para que sepas bien cómo debes elegir el mejor mobiliario barato, sea usado o no.

Mira siempre antes de comprar

El aspecto es lo que más presente vas a tener cuando tengas el mobiliario en casa, y es lo primero que te obliga a prestar especial atención a toda su estética y estado. No dudes en mirarlo todo antes de comprar. Tienes que comprobar que la pintura está bien, que no hay demasiados rasguños y que, en definitiva, el conjunto no luzca demasiado deteriorado.

Es cierto, también, que el estilo vintage puede encajar perfectamente con muebles con más aspecto de estar desgastados, y eso puede interesante. Aun así, mira con mucho ojo todo su aspecto para asegurarte de que no luce mal, sino todo lo contrario. Piensa, también, que debe ir en la línea del mobiliario que tienes en el hogar, y que poner un mueble que desentona demasiado puede ser mucho peor que lo que tenías anteriormente.

Si puedes, pruébalo

¿Es un armario? Comprueba que todos los cajones y las puertas funcionan bien. ¿Es un sillón o un sofá? Siéntate, túmbate y haz lo que tengas que hacer sin miedo y sin pudor. Decimos esto porque el mobiliario no está solo para adornar, también tiene que utilizarse, y el uso continuado puede hacer que deje de funcionar como es debido. Sobre todo cuando se trata de muebles usados y casi regalados.

Por eso, no dudes en probar todo lo que tenga el mueble. Piensa en cómo lo vas a usar en casa y hazlo tranquilamente, pero también con firmeza. Así podrás ver si todo está bien y si realmente vale la pena hacerte con el mobiliario que estás encontrando a este precio.

¿Excesivamente barato? Compruébalo a fondo

También es importante que controles el precio. Evidentemente, aquí estamos hablando de adquirir muebles que se encuentran a precios reducidos, y lo cierto es que hay portales online como el citado más arriba que pueden ofrecerte mobiliario prácticamente regalado. Puedes decorar tu vivienda con muebles bastante buenos sin tener que pagar grandes fortunas. Ahora bien, ten mucho ojo.

Si ves algo que parece surrealista por el precio tan bajo que tiene, insiste en inspeccionarlo a fondo. No solo lo que hemos mencionado de probarlo, revisa todo y pregunta de dónde viene y por qué ese precio. Hay que evitar que te den gato por liebre, y la mejor forma de hacerlo es asegurándote de que todo está en orden y no hay nada extraño con ese mueble que has encontrado en forma de ganga.

Tiendas fiables

El último punto, pero no por ello el menos importante. Es crucial que acudas a tiendas fiables porque, de lo contrario, lo que vas a tener es una alta probabilidad de toparte con mobiliario defectuoso o incluso con sobreprecios, y eso que hablamos de comprar muebles casi regalados. Así, por ejemplo, hay sitios ya más que conocidos como Wallapop o Vibbo, en los que puedes encontrar piezas de segunda mano a precios realmente interesantes y muy por debajo de los de venta habitual.

Si quieres conocer más, puedes echar un vistazo aquí; pero siempre recomendamos acudir a tiendas fiables, con una buena reputación y muchos clientes, así como con garantías. Muchos establecimientos ofrecen devoluciones en caso de deterioro o fallo antes de lo esperado. Y eso es algo que te interesa mucho si quieres que, además de ahorrar, se haga una compra con cabeza.

Junto a todo esto, es muy importante que seas consciente de que comprar muebles a precios casi de regalo es algo que evidentemente no te va a dar las mismas prestaciones ni acabados que comprar mobiliario nuevo. Estas piezas tan importantes en el hogar están sometidas a un uso constante, y eso hace que poco a poco vayan perdiendo calidad e incluso queden más limitadas en cuanto a uso. No se les puede exigir lo mismo, y se debe partir de esa idea, como tampoco se debe olvidar.

A partir de ahí, el resto es ponerse manos a la obra y buscar. Es cierto que te hemos facilitado enlaces para comprar si decides dar el paso, aunque insistimos en que es muy importante que medites bien cada compra y que, sobre todo, puedas comprobar cómo está el mueble antes de proceder a pagar. Aunque sean tan baratos, sigue siendo un gasto a realizar, y siempre que hay pagos de por medio hay que andarse con mucho cuidado para asegurarse de invertir bien el dinero. Esperamos haber sido útiles.

Que opinas ?