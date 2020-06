WhatsApp Plus: el siguiente nivel en las aplicaciones de mensajería instantánea

Las nuevas tecnologías han cambiado de manera absoluta la manera que teníamos de entender la comunicación social. En la actualidad, estamos en contacto constante con nuestro círculo cercano; chateando con quien queramos, desde donde queramos, cuando queramos. Son muchas las herramientas que nos permiten cumplir con esta función cotidiana; sin embargo, ninguna cuenta con tanto peso como WhatsApp: la aplicación de mensajería instantánea por excelencia, a la que podemos dar un salto de calidad gracias a ciertas alternativas.

WhatsApp Plus, qué es y por qué descargarlo

WhatsApp es una aplicación de la que dispone cualquier dispositivo móvil contemporáneo, permitiendo así la comunicación constante a través de internet entre dos o más personas. Mensajes escritos, gifs, emojis, llamadas de voz y de vídeo… Son muchas las funciones que esta app nos permite desarrollar con absoluta normalidad; sin embargo, para ciertas personas se les quedaba corta y decidieron sumarse a la ola de la cara B de la herramienta: el whatsapp plus ultima version.

Esta apk (aplicación no oficial de las tiendas de aplicaciones como Google Play o App Store) fue desarrollada por un grupo de desarrolladores de alto nivel que, conscientes de las limitaciones de su fuente original, decidieron crear una interfaz mejorada de manera alternativa. Eso sí, el hecho de ser una aplicación no oficial no es sinónimo de inseguridad; ya que estamos hablando de una herramienta que cuenta con la confianza del conjunto de la comunidad online.

Entre sus incontables ventajas con respecto al WhatsApp original, cabe señalar algunas como eliminar el check de visto. Es decir, mientras que la app oficial te permite que el doble check azul no salga en el terminal de la otra persona, esta va a un paso más allá e incluso suprime el doble check gris. A su vez, también nos brinda la posibilidad de cambiar la última hora de conexión; pudiendo así manipular la entrada y salida de la aplicación a nuestro antojo, sin rendir cuentas a nadie.

Más allá de estos aspectos propios de la privacidad en su uso, WhatsApp Plus supone una mayor personalización en la propia interfaz. Disponemos de nuevos emojis con los que sorprender a nuestra red de contactos o, incluso, podemos dar un toque único a la propia plataforma con alguna de sus más de 700 plantillas. Es, por lo tanto, una herramienta basada en la versatilidad, aspecto en el que WhatsApp siempre se ha quedado atrás.

Cómo instalar WhatsApp Plus

Una vez analizadas las prestaciones propias de esta nueva herramienta, lo más probable es que te estés planteando cómo proceder con la instalación de esta apk. Por suerte, si bien es cierto que no la vamos a encontrar en las tiendas de nuestro sistema operativo, ciertos portales web nos proporcionan las claves necesarias para cumplir con este proceso sin mayor impedimento, un rasgo propio de la eficiencia de la era digital.

Así pues, el primer paso será el de encontrar una fuente fiable para descargar el programa. Basarse en conceptos como la relevancia del portal en el paradigma online o las valoraciones de otros usuarios, serán la guía adecuada para dar con el link de mayor transparencia. A continuación, tan solo tendremos que hacer clic en el enlace, esperar a que el archivo se descargue en el dispositivo y darle a ‘instalar’.

Es probable que, en caso de que sea tu primera aplicación no oficial, sientas cierto temor ante las potenciales consecuencias. Sobre todo cuando el mensaje ‘¿Quieres instalar un archivo que pueda dañar tu equipo?’ aparezca. No obstante, además de las evidencias de transparencia que WhatsApp Plus ha adquirido a lo largo de los años, siempre puedes optar por instalar también un antivirus que proteja íntegramente tu dispositivo.Estamos hablando de una descarga e instalación realmente sencilla que, tras poco menos de unos minutos, nos abre las puertas a un mar de prestaciones digitales que no nos habíamos llegado ni tan siquiera a plantear. Sin duda, un antes y un después en tu comunicación cotidiana del que no querrás prescindir.

Que opinas ?