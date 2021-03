¿Cómo publicar música en Spotify?

¿Cómo subir canciones a Spotify?

¿Te dedicas a la música y te gustaría subir tus propias canciones a Spotify? No necesitas ser Taylor Swift para tener tu música online en la mayor plataforma de streaming de música del mundo. Te mostramos cómo hacerlo en pocos pasos, para que puedas comenzar a abrirte camino en la industria musical y conectar con tus fans potenciales de la mano de Spotify.

¿Qué ventajas tiene subir mi música a Spotify?

Subir tu música a Spotify tiene muchísimas ventajas tanto económicas como de marketing. Las principales son:

Ganarás dinero por los derechos de tu música. Cuando subes tu música a Spotify, cada reproducción que un usuario haga de tu música te reportará unos 0,003 dólares. Visto así no parece mucho, y es cierto que necesitarás varios cientos de reproducciones para ganar 1 dólar, pero ten en cuenta que Spotify cuenta con más de 300 millones de usuarios. Si consigues llegar al suficiente número de personas y logras engancharlas con tu música, puedes ganar muchísimo dinero simplemente viendo cómo suben las reproducciones de tus mejores temas.

Aumentarás tu fanbase. Seguro que tu instagram está muy bien, pero probablemente no tenga 300 millones de seguidores. Spotify sí. Al subir tu música a la mayor plataforma de streaming del mundo, la pones al alcance de millones de aficionadas y aficionados que pueden encontrarla de muchísimas formas diferentes. Es una manera de hacer que tu música se asocie a la de miles de artistas afines a tu estilo, cuyos fans pueden pasar gradualmente a ser también fans de tu música. La oportunidad que supone Spotify para dar el salto a la fama es sencillamente insuperable.

Conectarás con otros artistas similares. La posibilidad de asociarte con artistas similares no solo repercute en tu número de reproducciones, sino que también puede ayudarte a crear grandes asociaciones con artistas y conjuntos musicales afines a ti. Estas asociaciones pueden traducirse desde el apoyo mutuo en las redes sociales hasta la organización de conciertos en conjunto y la participación en festivales. Las ventajas son enormes, ¡y pueden hacer que tu carrera musical pase a ser legendaria!

¿Cómo subir tu música a Spotify?

Seguramente ya te habrá dado cuenta de que no existe una pestaña de ‘subir música’ en tu aplicación de Spotify ni en su web. Esto es porque el proceso para publicar tu música en su plataforma es ligeramente más complejo. Para hacerlo, tendrás que apoyarte en los servicios de empresas de terceros que se encargarán de hacer este proceso por ti, a cambio de una tarifa. Estas empresas son conocidas como DSPs, y hay una amplia variedad de ellas. Estas son algunas de las más destacadas.

RouteNote

RouteNote es uno de los DSPs más populares porque no te cobra ninguna tarifa de gestión por subir tu música original a Spotify, o, al menos, no lo hace por adelantado. Sin embargo, deberás cederles un 15% de todos tus ingresos en Spotify a medida que vayas ganando dinero con tus canciones. Lo cierto es que el porcentaje no es demasiado alto, y, considerando que no cobran tarifas iniciales, RouteNote se está convirtiendo en el DSP preferido por los artistas emergentes.

TuneCore

Si piensas que conseguirás un gran número de reproducciones con tu música, TuneCore es una buena opción para ti. Con TuneCore no tendrás que ceder ningún porcentaje de tus ingresos en Spotify, de forma que podrás retenerlos al 100%. En lugar de esto, deberás pagar 9,99 dólares si quieres subir un single, o 29,99 dólares si quieres subir un álbum con dos o más canciones. Si consigues millones de reproducciones con tu música, este DSP te sale realmente a cuenta.

AWAL

Awal funciona de manera bastante parecida a RouteNote, quedándose con el 15% de tus ingresos de streaming a cambio de su servicio para subir tu música a las diferentes plataformas. Un punto a favor de AWAL es que no solo trabaja con Spotify, sino que lo hace con una amplia variedad de plataformas como Amazon Music, Deezer, Google Play, Pandora, Napster y muchas más. El punto negativo es que no aprueban todas las solicitudes que reciben: es decir, deberás presentar tu música y esperar que les interese, como si estuvieses enviando tu demo a una productora.

¿Quieres ahorrar algo de dinero al trabajar con Spotify?

Una manera de compensar el gasto de subir tu música a Spotify es ahorrarte la cuota mensual de Spotify a la hora de utilizar sus servicios Premium. Para esto, simplemente necesitas una versión modificada de Descargar Spotify gratis es bastante sencillo. Solo necesitas seguir los siguientes pasos:

1. Descarga el archivo APK en tu Android

Lo primero que deberás hacer es descargar el archivo APK mod Android en tu dispositivo. Para eso, simplemente haz clic en el enlace de descarga y espera a que se complete el proceso.

2. Ejecuta la instalación

Seguidamente, abre el archivo APK en tu dispositivo y procede a la instalación. Para poder instalarlo, deberás conceder los permisos necesarios en tu smartphone, incluyendo los de instalación de fuentes externas.

3. Ejecuta Spotify

¡Ya está! Ahora puedes utilizar Spotify Premium de forma gratuita, con lo que te ahorrarás el pago de tu suscripción. Esto equivale aproximadamente a unos 120 dólares al año, que podrás destinar a subir tu música a su plataforma a través de los DSPs.

Sube tu música a otras plataformas de streaming

Los servicios de Spotify no son excluyentes, es decir, que no es necesario que subas tu música exclusivamente a Spotify y renuncies a los potenciales beneficios de otras plataformas. Spotify es una plataforma excelente para darte a conocer, pero no es la plataforma de streaming que más dinero paga a los artistas: quien más paga en la actualidad es Amazon Music. Entonces, no dejes que nada te impida subir tu música también a esta otra plataforma, así como a Google Play o Deezer, entre otras muchas.