En Mayo se verá una increíble lluvia de estrellas fugaces del cometa Halley

Durante los primeros días de mayo sucederá uno de los fenómenos astronómicos más impactantes: la lluvia de estrellas del conocido cometa Halley.

De acuerdo con el Observatorio Astronómico Nacional de México, la máxima actividad de la lluvia de estrellas se registrará en la noche del 6 al 7 de mayo aunque se dejarán ver hasta fin de mes.

La física Clare Kenyon de la Universidad de Melbourne le dijo a ABC que el ángulo en el que se moverán es perfecto porque está por encima del horizonte y tiene menos posibilidades de esconderse detrás de los árboles. “En realidad, es mejor no tener equipo”, dijo Kenyon sobre la necesidad de usar algún tipo de aparatos. “No quieres un telescopio, no quieres binoculares, no quieres acercarte a ninguna parte del cielo. Para empezar, es la actividad ideal para observar las estrellas porque no necesitas equipo, excepto tal vez una manta y un termo”.

