¿Es cierto que un enorme asteroide impactará la tierra el próximo 29 de abril?

En redes sociales y en distintos medios de comunicación comenzó a correr el rumor que un gran asteroide podría impactar la Tierra en el mes de abril. Esto ha alarmado a muchas personas. Aquí te contamos la verdad sobre el asteroide 1998 OR2

Si bien es cierto que el asteroide 1998 OR2 pasará cerca de la órbita de la Tierra el 29 de Abril de 2020 este no impactará contra nuestra plameta.

En un asteroide de entre 1,8 y 4 kilómetros de diámetro pasará cerca de la Tierra el próximo 29 de abril, aunque no hay riesgo de impacto, informa el CNEOS (Center for Near Earth Object Studies) de la NASA. Se trata del objeto ‘52768 (1998 OR2)’, descubierto por la NASA en 1998, con un tamaño «lo suficientemente grande como para causar efectos globales» en caso de chocar contra la Tierra.

La NASA monitorea todos los objetos cercanos a la Tierra (Near-Earth objects o NEOs, por su acrónimo en idioma inglés). Estos son asteroides y cometas que pueden acercarse a una distancia orbital de la Tierra, dentro de aproximadamente los 45 millones de kilómetros de distancia. El tamaño varía desde unos pocos metros hasta los 41 kilómetros.

Actualmente, en el sitio de la NASA se puede ver este registro de la distancia de objetos cercanos a la Tierra, donde aparece el 1998 OR2. Allí, la agencia muestra que este asteroide se acercará al planeta a una distancia que equivale a 16 veces la distancia entre la Luna y la Tierra, el próximo 29 de abril de 2020.

Por otro lado, la NASA también muestra en su sitio web este gráfico del movimiento del asteroide, donde muestra que su órbita no chocará con la

Al buscar el nombre del asteroide en el sitio web de la NASA, solo se encuentran resultados relacionados a su hallazgo y ninguno sobre un presunto choque con la Tierra.

