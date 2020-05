¿Esto me protege contra el coronavirus?

Investigaciones curiosas para combatir el coronavirus





Mientras algunos países comienzan a abrir negocios y escuelas, confiados en que lograron contener la pandemia de Covid-19 -algunos incluso aplastado la curva, como Nueva Zelanda- en otros el drama recién comienza. Es que la lucha contra el nuevo coronavirus tiene idas y vueltas tan veloces e inesperadas como la velocidad con que se propaga esta enfermedad. Por eso los científicos del mundo entero corren para encontrar una vacuna o un tratamiento eficaz. A continuación veremos algunas investigaciones que vienen arrojando resultados muy curiosos.

El cannabis





El Dr. Igor Kovalchuck, profesor de la Universidad de Lethbridge, en Canadá, publicó un escrito que detalla la forma en que algunos ingredientes específicos del cannabis podrían hacer que las células resistan el coronavirus. La información deriva de otros estudios, enfocados en la enfermedad de Crohn, la artritis y el cáncer, entre otros padecimientos. De hecho, en Alemania están probando una vacuna con un fármaco para el cáncer.



Es que el coronavirus precisa un camino para entrar en las células de una persona. Ese camino lo recorre gracias a una enzima receptora que se aloja en el tejido de los pulmones, en los riñones y en las mucosas. Si el cannabis inhibe esta enzima, bloquearía el acceso del virus. Los científicos canadienses a cargo de las investigaciones se concentran en variedades cannábicas con altos niveles de CBD, un compuesto que promete tener efectos antipsicóticos, antitumorales y antioxidantes, entre otros.

La nicotina





No es la única paradoja. Científicos franceses del hospital Pitié-Salpêtrière parecen haber descubierto una relación entre la nicotina y una disminución del riesgo de contraer Covid-19. Claro que aquellos fumadores que de todas formas se contagian, desarrollan síntomas mucho más graves. El neurobiólogo francés Jean-Pierre Changeux abona a la teoría, que se suma a un estudio chino publicado en el New England Journal of Medicine. Este estudio mostró que a pesar de que el 28% de los chinos son fumadores, solo el 12,6% de los infectados por coronavirus tenía ese hábito.

Inocular el virus





Como hizo el personaje de una investigadora de la OMS en la recientemente célebre película “Contagio”, un sitio web busca voluntarios para acelerar el descubrimiento de una vacuna contra el nuevo coronavirus. Tal fue el éxito de esta iniciativa titulada “1 Day Sooner”, que ya se anotaron 16 mil entusiastas. De hecho, la cantidad de tratamientos que se investigan supera el centenar, pero lamentablemente su trayecto hasta la etapa final podría demorar entre seis meses y un año. Los riesgos para los voluntarios son mínimos, aunque advierten que los resultados en jóvenes sanos y fuertes podrían diferir de los conseguidos en ancianos.

El futuro





En tiempos de incertidumbre, es imposible arriesgar un pronóstico certero. Lo que sí sabemos es que en cada rincón de la Tierra hay científicos probando lo posible y lo imposible para detener esta pandemia que cambió el mundo en unos pocos meses. Acabamos de ver que la intensidad es tal que rompe incluso tabúes.

Que opinas ?