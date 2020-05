Monedas antiguas más raras y valiosas del mundo

La colección de monedas de cualquier índole es una afición que ha encantado a distintas personas a través de los años, desde el siglo XV a reyes españoles como Alfonzo V. de Aragón hasta la actualidad a través de coleccionistas experimentados en el tema o amateurs. Y es que no podemos negar que este mundo es muy interesante, requiriendo de mucha atención para visualizar esos pequeños detalles que las hacen tan especiales en el mundo de la economía.

¡Atención coleccionista!

Por si no tenías conocimiento sobre ellas, existen distintas webs para encontrar coleccionistas. No obstante, un verdadero conocedor de esta arte, sabe que el adquirir una nueva moneda para su colección no es una tarea que se debe tomar a la ligera, puesto que se puede estar expuesto a falsificaciones, tener cuidado.

Monedas antiguas que poseen mayor valor económico

Las monedas están fabricadas en metal, para así obtener su forma rígida. Pueden ser de distintos metales, los cuales van a tener un importante precio en el mercado, ya que estaràn fabricadas en oro, plata, bronce, oro nórdico, aluminio, estaño y hasta de acero. Estos materiales, individualmente, tienen un valor económico considerable.

No obstante, la mayoría de las monedas antiguas no consideran valiosas solo por el costo, tipo y peso del material en el cual están fabricadas, sino que, para determinar el valor de la misma, se toman en cuenta aspectos como el estado de conservación que presentan, su clasificación, antigüedad, el lugar de procedencia, autentificación y sobre todo por la rareza de la misma, puesto que entre más inusual o menos ejemplares haya de la misma, está será más valiosa.

Al redor de todo el mundo existen miles y millones de ejemplares de monedas de cualquier nacionalidad y época, unas con mayor importancia que otras. Como sabemos que eres un coleccionista amante de las monedas, hemos recaudado las monedas más costosas ya que atienden a todos los aspectos anteriormente mencionados:

Moneda de 1 dólar Flowing Hair: su origen se remonta a los años 1792 a 1794. Se estima que fue la primera moneda en circulación de los Estados Unidos de América, ya que en los inicios de la Fábrica de moneda estadounidense (1792) solo se fabricaban moneda de cobre, gama a la que pertenece la Flowing Hair. Cuenta con una antigüedad aproximada de doscientos años conservándose en perfectas condiciones, por lo que su valor para los coleccionistas es de 8.506.000 EUR. Moneda de 20 dólares Águila Doble: en el año de 1993 se fabricaron un estimado de quinientas mil monedas de estas, cuyo material principal era el oro. No obstante, es ese mismo año, la presidencia de Estados Unidos ordenó que se reunieran todas las monedas de 20 dólares para posteriormente fundirlas. Sin embargo, varias de ellas lograron ser salvadas, pero siendo su posesión ilegal. El rey Faruq de Egipto pudo adquirir una de ellas, siendo el último ejemplar que existe. Su valor radica en unos 6.446.000 EUR. Dinar de oro Umayyad: se puede considerar la más antiguas de todo el mundo, teniendo un origen aproximado en el año 723 a.C. Es procedente de Damasco, Siria, está fabricada en oro y su valor es de 5.120.000 EUR. Se considera un espécimen muy valioso puesto que de todas las monedas araboislámicas, es la primera que mencionó un lugar de Arabia Saudita. Doblón Brasher con EB sobre ala: en el año de 1700 todavía no se había construido la Casa de la Moneda de Estados Unidos, por lo empresarios privados creaban sus propias monedas para poder darle paso al comercio en su colonia. Esto sucedió con Brasher, el cual se encargó de fabricar el Doblón Brasher de Nueva York para el año de 1787, basándose en monedas como los doblones de Lima y monedas españolas. Su valor se estima en 3.893.000 EUR. Moneda de 1 dólar de busto Clase I: desde la fecha de su fabricación, 1804, se considera una de las monedas más anheladas en el mundo entero, puesto que este dólar está fabricado completamente en plata, siendo el más reconocido de su clasificación. En el año de 2016 se subastó por una cantidad de 10.575.000$, convirtiéndola en la moneda con la oferta más alta en una subasta. Actualmente su valor radica en 3.517.00 EUR.

La lista de las monedas más raras y valiosas del mundo es muy extensa, encontrándose más de cien ejemplares; estas van a ser de distintas partes del mundo y de diferentes épocas. No obstante, dentro del ranking 10 de las monedas más valiosas vamos a encontrar que Estados Unidos posee un total de 8 lugares en esta enumeración. Es decir, posee la mayor cantidad de monedas raras para colección que existen en el mundo entero.

Que opinas ?