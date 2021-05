Aumenta la tendencia hacia los productos naturales y sostenibles

La búsqueda de nuevos valores y un estilo de vida más natural y saludable cobra fuerza durante este 2021. La crisis del coronavirus ha planteado a la sociedad desafíos sin precedentes. Los consumidores quieren aportar su grano de arena hacia la sostenibilidad eligiendo productos que han tenido un método de producción respetuoso con el entorno. Sirven tanto para cuidar la salud de las personas como para mejorar la salud del planeta. La cosmética natural y ecológica es cada vez más relevante y el aumento de la demanda ha sido importante

El mundo ha cambiado desde que la crisis del covid hiciese su aparición. No solo ha dejado una cantidad de restricciones y prohibiciones para superar la pandemia a nivel mundial, sino que ha significado un cambio de paradigma mucho más profundo. La sociedad empieza a despertar y darse cuenta del valor de preservar los ecosistemas y buscar modos de vida más sostenibles. El primer paso empieza por cada hogar, cada individuo en particular, que tiene la capacidad de adaptar su estilo de vida hacia una forma más respetuosa, demandando alimentos ecológicos y productos de cosmética sostenibles.

Son acciones simples que representan un gran cambio si se lleva a cabo por una parte importante de la población.

Los productos cosméticos naturales

Todos los días se utilizan una gran cantidad de productos para llevar a cabo la higiene diaria o para resaltar la belleza natural de las personas, a través de cosméticos o cremas. Tanto hombres como mujeres se cuidan para verse bien, con una piel limpia, bien hidratada y tersa.

Es importante elegir con cuidado los productos que se usan para el cuidado personal, tanto por uno mismo como por la salud del planeta.

En Spirosa – Products Naturales se ofrecen productos naturales y ecológicos libre de tóxicos. Esta empresa nace para representar un cambio en el mundo de la salud y la belleza natural con productos sostenibles que no causen daños innecesarios al medio ambiente y el resto de las especies animales.

Los pilares en los que se basa la filosofía Spirosa son la salud y la sostenibilidad. Convenidos del poder de la educación, se ha convertido en una plataforma de referencia para las personas que quieren cambiar su modo de vida hacia uno más saludable y respetuoso con el propio planeta Tierra.

Razones para comprar productos naturales y ecológicos

Hay una gran cantidad de razones para adquirir productos naturales y sostenibles, por lo que no es de extrañar que se haya convertido en una tendencia que va en aumento cada día.

En primer lugar, los productos naturales contienen una gran cantidad de principios activos, por lo que tienen mayores efectos beneficiosos en el organismo. Además, al ser productos naturales, son hipoalergénicos, por lo que la piel los tolera mejor y rara vez aparecen alergias u otro tipo de reacciones adversas.

En segundo lugar, son productos ecológicos que respetan el medio ambiente a la hora de su elaboración y su envasado, por lo que se garantiza la protección del medio ambiente. Cabe resaltar que los productos naturales y ecológicos no se prueban en animales, por lo que se respeta a otras especies y se acaba con la crueldad animal en laboratorios.

Alimentación vegana

El veganismo es un movimiento en plena expansión, también muy relacionado con la ecología y, por supuesto, con la calidad de vida animal. Cada día crece el número de personas que optan por seguir este estilo de vida y consumir alimentos veganos, es decir, aquellos de origen vegetal frente a los de origen animal. Ser vegano en la actualidad no es raro ni exclusivo, sino que son muchas las personas se han concienciadas para llevar un estilo de vida más saludable y claramente respetuosas con otras especies animales, pues optan por cambiar su tipo de alimentación.

El veganismo tiene su origen oficial en 1944, cuando Donald Watson y Elsie Shrigley crearon un grupo de vegetarianos que, además de la carne, eliminaban de su dieta los lácteos y los huevos. Redactaron un boletín que se llamó The Vegan News y dio paso a la creación de la Vegan Society, la organización vegana conocida más antigua del mundo.

El interés por el veganismo ha experimentado durante todos estos años un ritmo de crecimiento ascendente, especialmente en la década pasada. Tanto es así que la revista británica The Economist bautizó 2019 como el año del veganismo.

Motivos para sumarse al veganismo

Son tres las razones fundamentales que convierten al veganismo en algo más allá de una dieta. Se trata de una filosofía de vida que tiene su primer pilar en el respeto por los animales y el medioambiente, pero que también tiene en consideración la salud personal.

Un vegano no quiere causar daño o utilizar a un animal para su propio beneficio, por lo que no solo no ingiere productos que provengan de otras especies, sino que tampoco utiliza ningún alimento en el que se hayan utilizado a los animales para realizar pruebas, por ejemplo.

La conservación de la naturaleza es una gran preocupación para los veganos, que quieren reducir al máximo su huella medioambiental. En este sentido, la ganadería extensiva es responsable de un tercio de los gases de efecto invernadero según datos de las Naciones Unidas. Por su parte, la pesca intensiva también genera residuos y acaba extinguiendo las diferentes especies.

Finalmente, el cuidado de la salud es defendido por todos los veganos, que consideran que su calidad de vida ha aumentado desde que tomaron este estilo de vida y alimentación.