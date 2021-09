Como saber si te bloquearon en Facebook

La función de bloquear es la opción que tienen todas las redes sociales para no ver ninguno de los posteos ni recibir mensajes y dejar de tener ningún tipo de contacto con una persona. De esta manera se descarta cualquier posibilidad de volver a tener contacto. Pero, ¿Qué pasa cuando lo bloquean a uno? ¿Podemos enterarnos?

¿Cómo sabemos si alguien nos bloqueó en Facebook?

Una de las formas de saber si alguien te bloqueó o simplemente te eliminó, es que desaparecerá del buscador. Es decir, si alguien te elimina como amigo dejarás de verlo en la lista pero aparecerá cuando busques su nombre y apellidos y te permitirá encontrarlo entre todos los resultados de la red social. Pero cuando entres a Facebook y esa persona te haya bloqueado, ni siquiera verás que aparece en el buscador.

No podrás ver su información ni nada de lo que comparte ni aunque su perfil esté puesto público y tampoco se pueden mandar mensajes privados.

No solo desaparecerá por completo para la persona que fue bloqueada si no también en los muros de los demás. Es decir, si vas al muro de alguien en común con esa persona y tiene un comentario de esa persona no lo verás. No se podrá ver si hay una foto subida por ella aunque etiquete a otros usuarios que si tiene como amigos la persona a la que bloquearon. Tampoco aparecerá cuando como “personas en común”.

Se ve su perfil pero no están disponibles las publicaciones

¿Qué pasa en estos casos? Facebook permite elegir a quién se quiere mostrar cada una de las publicaciones de forma independiente. Hay varias opciones que se pueden configurar para cada una de las publicaciones:

– Público: Cualquiera, dentro y fuera de Facebook, puede verlo

– Amigos: Solo tus amigos de Facebook

– Amigos, excepto…: Eliges quién no quieres que lo vea

– Amigos concretos: Solo un grupo de amigos puede ver esa publicación

– Solo yo: Como su propio nombre indica, solo la verás tú

– “Personalizada”: Permitirá configurar listas que sí y qué no lo ven

Eso hará que puedas ver la foto de perfil de esa persona o fotos antiguas o videos o comentarios de otras personas en su muro, pero es posible que no puedas ver algo que haya subido y o tra persona en común sí. Eso no significa que te haya bloqueado sino que simplemente haya bloqueado alguna de las publicaciones subidas.

Chequear tu lista de amigos

– Abrir el perfil de Facebook

– Entrar a tu perfil

– Ir a la opción de “Amigos” debajo de la foto de portada

– Buscar el nombre de la persona

Puede que esa persona haya cambiado su nombre y por eso no la encuentres así que un “truco” para encontrarla es utilizar a alguien que tengas en común y ver la lista de amigos en común.

Otra opción es simplemente usar el buscador de Facebook y buscar el nombre de esa persona. En la esquina superior derecha de su perfil podemos tocar en “Ver amistad” donde aparecerá la fecha desde la que son amigos o los amigos en común que tienen.

Su perfil desapareció



Puede que no encontremos su perfil siguiendo los pasos anteriores, ¿qué ocurre entonces? ¿Significa esto que nos han bloqueado? No siempre. Es posible que esa persona haya eliminado o desactivado su cuenta.

Una de las opciones es que vayas a la página web de Facebook y cierres tu sesión. Ir a la búsqueda de la red social y buscar a esa persona. Es posible que si no estás logueado no te deje acceder a todos los datos de ese perfil pero sí te aparecerán detalles básicos como el nombre o la foto principal e incluso la de cabecera. Si aparece el perfil cuando estás desconectado y no logueado en tu cuenta sabrás que esa persona no lo eliminó sino que te bloqueó de sus contactos.

Por último, si queremos nosotros bloquear a alguien tenemos varias opciones: eliminamos a esta persona como amigo, lo bloqueamos por completo o lo silenciamos si suele molestarnos. Además, Facebook nos da la opción de silenciar temporalmente durante treinta días o bien de silenciarlo para siempre.





Para bloquear a alguien simplemente debemos seguir estos pasos:

– Abrir Facebook

– Ir al perfil de la persona a la que se bloquear

– Abrir su cuenta e ir a la esquina superior derecha y tocar los 3 puntos

– Se abrirá un menú

– Elegir la última opción: Bloquear. /Crónica