¿Conoces la píldora anticonceptiva Yasmin?

La píldora anticonceptiva es un medicamento que contiene hormonas que están destinadas principalmente a la prevención del embarazo, siempre y cuando se tomen de la forma correcta. Pero este no es su único uso. Este tipo de píldoras tiene otros beneficios para la salud de las mujeres.

Por eso, cuando se habla de pastillas anticonceptivas, es importante recordar que en el mercado tenemos muchas las opciones. Opciones que facilitan que las mujeres que las tomen, puedan llevar una vida sexual activa y con menos probabilidades de tener un embarazo. Siendo las pastillas anticonceptivas Yasmin una de las opciones más utilizadas.

¿Qué son las pastillas Yasmin?

Las pastillas Yasmin no son más que píldoras anticonceptivas que comercializa la empresa Bayer, y que las utilizan muchas mujeres para la planificación familiar, para solucionar algún tipo de problema hormonal que tengan o incluso a prevenir el cáncer de ovarios.

Ya que aunque su función principal es prevenir el embarazo, las píldoras Yasmin no sólo actúan como pastillas anticonceptivas. Sino que son ideales para ayudar a mejorar los periodos menstruales dolorosos, los que son abundantes e incluso los periodos irregulares. Al mismo tiempo, este tipo de pastilla es comúnmente recomendada para mujeres que sufren acné.

Sin embargo, para utilizarlas en cualquiera de estos casos, debe ser recetada por un médico especialista, ya que no tiene el mismo efecto en todos los organismos.

¿Cuál es la composición de las pastillas anticonceptivas Yasmin?

Las pastillas anticonceptivas Yasmin se caracterizan por ser anticonceptivos hormonales combinados, que contienen dosis bajas de las hormonas estrógeno y gestágeno. Además de que están identificadas con las siglas AHCs. Una identificación que indica que se trata de fármacos creados para prevenir el embarazo.

Ya que al contener una dosis de Gestágeno y de estrógeno, la píldora actúa de forma muy similar al funcionamiento natural de la mujer, y al combinarse estas dos hormonas se inhibe la ovulación, produciendo cambios en el endometrio, y es allí donde se produce el efecto anticonceptivo.

Cuando hablamos del efecto anticonceptivo, estamos haciendo referencia a la acción mediante la cual se impide que el esperma llegue al óvulo. Es decir, no hay ovulación, y sin ovulación no hay embarazo. A eso hay que añadirle también que las hormonas de la píldora engrosan el moco cervical, lo que dificulta aún más que el espermatozoide pueda llegar al óvulo.

¿Cómo se debe tomar correctamente la pastilla anticonceptiva Yasmin?

Sin importar qué tipo de píldora anticonceptiva uses, si no la tomas de forma correcta, sus resultados no serán los esperados y puedes quedarte embarazada. Así que para que esto no te ocurra, puedes seguir estos sencillos consejos:

Ponte un recordatorio en tu móvil, esto te ayudará a que puedas tomar la pastilla todos los días a la misma hora. Ya que es lo indicado por los especialistas.

Ten tus pastillas junto a tus cosas de uso diario para que no las olvides nunca.

Si sales de casa, las píldoras deben ir en tu bolso.

Tu pareja debería estar también atento a que tomes tu pastilla en la hora indicada.

Si sigues estos sencillos consejos, verás como la efectividad de la píldora te acompañará durante mucho tiempo, hasta que seas tú la que decida concebir un embarazo.

¿Cuál es la presentación de este tipo de pastillas?

Las pastillas anticonceptivas Yasmin se venden al público en dos presentaciones. Pero ambas son presentaciones de tabletas acomodadas sobre un soporte de lámina con plástico, que es conocido como blíster.

Se dice que viene en dos presentaciones, porque una de ellas contiene sólo 21 pastillas con el principio activo, es decir, las hormonas. Mientras que la otra presentación contiene pastillas con hormonas y pastillas libres, que actúan como “comprimidos placebo”.

La primera presentación contiene solo 21 pastillas, mientras que la segunda contiene 30. Sin embargo, la presentación más común es la de 21 comprimidos. Y suele costar 15 euros aproximadamente.

Las pastillas anticonceptivas Yasmin también se pueden encontrar en el mercado bajo el nombre de Yasmine 21. O en sus presentaciones genéricas, que son un poco más económicas bajo el nombre de Dretine.

Son solo 21 pastillas, porque cuando se acabe la última de ellas, se debe hacer una pausa de 7 días. Periodo en el cual se vivirá el proceso normal de la menstruación. Y cuando llegue el día número 8, se comienza un nuevo blíster, sin importar que aun presentes sangrado.

El uso de este tipo de anticonceptivos es bastante sencillo. Y como te hemos comentado antes, si se toma de la forma correcta su efecto es muy positivo y tendrás pocas probabilidades de quedarte embarazada. También vale la pena recordar que este tipo de método anticonceptivo, no te protege de enfermedades de trasmisión sexual.

