Consejos para el cuidado de cabello maltratado

Si hay algo en lo que se preocupan muchos hombres y mujeres es el cuidado de su cabello. Es por ello que podemos encontrar una gran cantidad de productos destinados para el mismo.

De hecho, incluso, podemos encontrar páginas donde se centran en productos como planchas para el cabello, cortadora de cabello y de más artículos. Un claro ejemplo de lo mencionado es la página Bellicius, siendo un sitio web donde podemos encontrar consejos para el cuidado del pelo.

En otros términos, debemos pensar en esta como un sitio web donde se nos informa de diversos cuidados para el cabello y más. Es por ello que, en este caso, nos centraremos en este punto que como mencionamos preocupa tanto hombre como mujeres.

Debemos tener muy en cuenta que, un cabello maltratado, no será para nada atractivo y aunque el resto de nosotros sí lo esté, este simple hecho puede hacer que las personas desvíen la mirada. Por el contrario, si nuestro cabello está bien cuidado, no va a importar si es rubio, castaño, liso o con rizos en todos estos casos se verá bonito, en otras palabras, si cuidamos nuestro cabello se verá sano, brillante y con movimiento.

Uno de los primeros puntos que debemos tener en cuenta es la confianza, ya que siempre debemos tener la seguridad de que conseguiremos tener un cabello bien cuidado. Ten en cuenta que, esto no es algo que se consigue de la noche a la mañana, pero, aunque lleva su tiempo será una buena forma de atraer las miradas.

Dejando esto de lado debemos tener muy en cuenta la higiene capilar, champú y acondicionador, es decir los productos destinados para el cuidado de nuestro cabello. Es importante que, estos sean de calidad, en el caso de que tu cabello sea lacio u ondulado, lo mejor que puedes hacer es aplicar el acondicionador en las puntas del cabello y en las raíces.

En el caso de que tengas el pelo rizado, lo ideal será que apliques el acondicionador a toda la longitud del cabello. Debes tener muy en cuenta que el acondicionador se debe dejar por lo menos 5 minutos, para luego usar un peine y repasar el cabello correctamente. Por último, debemos enjuagar con el acondicionador con agua.

Cuando te estés aplicando el acondicionador asegúrate de utilizar tus dedos. Todo para lograr frotar el cuero cabelludo suavemente. Un punto importante a señalar es que no es para nada recomendable lavarse el cabello todos los días. Debido a que lo único que hace el lastimarlo.

Lo ideal es tomar el champú y leer los ingredientes y en el caso de que encuentres ammonium laureth sulfate. Aunque también son conocidos sodio laureth sulfate y sodium lauryl sulfate, lo mejor es que no lo uses. Porque decimos que no lo debes usar, muy simple porque este es el ingrediente principal del Fairy Lavavajillas.

Debes tener muy en cuenta que el sulfato funciona es para hacer espuma, algo que según nosotros quiere decir que si lava. Entonces por el contrario si no lo hace es porque este no funciona, sin embargo son dos cosas diferentes, así que un champú no puede hacer espuma y lavar muy bien nuestro cabello.

Hay que mencionar que, los sulfatos agreden el cuero cabelludo, ya que es muy irritante en el caso de que tengamos el cabello grasoso. El sulfato lo reseca y el folículo producirá más grasa para compensar. Por otro lado, si tenemos el cuero capilar seco, así como con psoriasis o sensible este se terminará irritando por lo que, necesitaremos lavarlo todos los días para calmar la molestia.

En caso de que desees secar el cabello, lo ideal es que sea de forma natural, es decir, con una toalla y aplicar un poco de suero anti-frizz. Si vas a cambiar de color, es importante que uses tintes naturales para evitar daños por químicos.

Asimismo, usa trenzas para proteger el cabello, acondiciónalo, protégelo del sol con un sombrero o un pañuelo y cuida tu alimentación, ya que esto también se relación con el cuidado de nuestro cabello.

Todo esto es importante si desea cuidar tu pelo, por lo que debes prestarle mucha atención a ello. A todo esto si quieres más consejos sobre cuidados para el cabello o buscas productos para el cabello puedes ingresar a bellicius.

