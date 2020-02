Cuales son las mejores herramientas

Después de más de 350 horas de investigación y pruebas de casi 250 herramientas, hemos reunido el mejor kit de herramientas para su hogar (encontramos la mejor caja de herramientas para guardarlas todas). Para llegar a estas 22 recomendaciones, consultamos a tres carpinteros con una experiencia combinada de 36 años, obtuvimos aportes de seis expertos líderes en herramientas y tuvimos muchas, muchas conversaciones con los fabricantes de herramientas.

Después de realizar nuestras pruebas iniciales y decidir sobre las mejores herramientas, las utilicé para completar una importante renovación de la casa, así como innumerables otros proyectos que han surgido desde que me mudé a una casa de 100 años. Después de tanto trabajo, estamos seguros de que estas herramientas pueden manejar casi todo lo que su casa puede ofrecerle.

Estas herramientas son las mejores para las personas que ya han comenzado a incursionar en mejoras para el hogar y quieren mejorar su juego. En comparación con los implementos de menor calidad en el kit básico de herramientas que recomendamos para principiantes, las herramientas en esta lista ofrecen mejores características, más capacidad, un mayor grado de comodidad y durabilidad de nivel profesional. Estas herramientas son confiables desde el martillo hasta la hidrolavadora que pueden llevar toda una vida de uso, y si se tratan bien, incluso podrían durar más allá de su vida.

La calidad de las herramientas

Esta cualidad no es barata; comprar todo nuestro kit a la vez cuesta aproximadamente $ 30.000 pesos. Pero no necesita obtener todas estas herramientas a la vez. La mayoría de las colecciones de herramientas crecen lentamente durante meses y años, por lo que hemos organizado la lista en orden descendente de importancia. Comenzamos con las herramientas más esenciales y terminamos con las herramientas más específicas de tareas que pueda desear una vez que haya cubierto los conceptos básicos y esté listo para ampliar sus capacidades.

Por qué deberías confiar en nosotros

Sé bastante sobre herramientas. He pasado 10 años en la construcción: primero como carpintero, luego como capataz, y finalmente como supervisor ejecutando renovaciones multimillonarias y ayudando a construir algunas casas bastante inusuales. Además de mi trabajo en los oficios, he escrito sobre herramientas desde 2007, Además, pasé tres años y medio completamente destripando y reconstruyendo mi granja de 100 años de antigüedad, y desde entonces me mudé a una salina colonial de 100 años que necesitaba una mejora. Como comerciante y propietario de casas antiguas, me he vuelto muy consciente del grupo central de herramientas necesarias para el mantenimiento general y las reparaciones. Pero ninguna persona sabe todo sobre las herramientas, así que para esta guía, también hablé con muchos de los principales expertos en herramientas del país.



Cómo elegimos y probamos

Las herramientas en esta lista reflejan las necesidades de mantenimiento y reparación general del hogar, por lo que seleccionamos las que brindan el mayor beneficio para la mayoría de las personas. Esto significa que estas herramientas son capaces de todo: proyectos más pequeños como reemplazar accesorios de baño, nivelar la lavadora y cablear un termostato y trabajos más complicados como reemplazar un inodoro, cerrar ventanas viejas o instalar ventanas de tormenta. También nos aseguramos de incluir herramientas que puedan ayudar a resolver emergencias comunes de la casa, como problemas de plomería y problemas eléctricos.



La lista de herramientas necesarias para el mantenimiento del hogar, las mejores marcas son Bahco , black & Decker, Sthill y Stanley:



Destornillador

Cinta métrica

Cuchillo de uso

Martillo

Perforar

Juego de brocas

Buscador de estudios

Nivel de torpedo

Llaves hexagonales

Llave ajustable

Alicates de bloqueo

Pinzas de punta de aguja

Alicates ajustables

Sierra de mano

Espátula

Hidrolavadoras

Barra de palanca

Lámpara de cabeza

Destornillador de precisión

Cuadrado de combinación

Probador de voltaje sin contacto

Para mantener el número de herramientas al mínimo, utilizamos herramientas completas que brindan la mayor funcionalidad para uso general. Por ejemplo, los alicates de punta fina son esenciales para el trabajo eléctrico, pero también son útiles para pescar un juguete detrás de una estantería. Los alicates de bloqueo son esenciales para las tuercas y tornillos oxidados y atascados, pero también pueden hacer cosas como mantener la puerta de un garaje sostenida mientras se reemplazan los resortes. Con este conjunto de herramientas, estará listo para todos los trabajos domésticos básicos, y no perderá dinero en equipo que acumule polvo en su caja de herramientas.



Para las pruebas prácticas y la evaluación de los candidatos, solicitamos la ayuda de otros dos carpinteros: Juan Álvarez, con 12 años de experiencia en remodelaciones de alta gama, y ​​Sebastián Riquelme, con 14 años de experiencia. He conocido y trabajado junto a estos dos durante años, y ambos son muy particulares sobre sus herramientas. Riquelme nos dijo: “Uso las mejores herramientas que puedo, para poder hacer el mejor trabajo. Simplemente no vale la pena usar basura”.



Una vez que nos decidimos por los 22 finalistas de nuestro kit, los usé exclusivamente durante las fases finales, tres años y medio y la renovación de mi granja. Durante esta segunda ronda de pruebas, que duró aproximadamente ocho meses, utilicé estas herramientas para colgar puertas, instalar inodoros, ajustar perillas y reelaborar ventanas viejas. También conecté interruptores de atenuación, puse grifos y conecté radiadores. Le ahorraré la lista completa de todo lo que estas herramientas ayudaron a lograr en casa.



