¿Cuáles son los riesgos de un implante capilar?

Al igual que todos los procedimientos quirúrgicos, un implante capilar tiene sus riesgos. En especial en los procesos de cicatrización o durante la aplicación quirúrgica o luego de haber realizado el trasplante, ya que al movilizar cabellos de la zona donante, se pudieren presentar efectos adversos. Por ello, el trasplante capilar requiere de un equipo de personas capacitadas, con experiencia y el cuidado correspondiente, para que los folículos sean tratados con el debido cuidado.

El Centro de Cuidado Capitar Scatter da a conocer algunos riesgos y efectos secundarios de realizarse un trasplante capilar: la perdida de sensibilidad, infecciones y edemas faciales.

Los edemas faciales

Ocurren en un 4 ó 5 por ciento de los casos. Si aparecen, el paciente debe saber que no es una inflamación ni tampoco un hematoma, estos se van solos en un máximo de 48 horas y no dejan ningún tipo de secuela.

La pérdida de sensibilidad

Esta puede ser otro tipo de consecuencia: su incidencia es residual y desaparece de forma natural en tres o cuatro semanas. Es poco frecuente que la cicatrización quede mal, a no ser que haya poca higiene o algún problema de salud (diabetes, etc.) que aconseje extremar las precauciones en el proceso de cicatrización. Si no llegara a quedar bien se puede corregir y conseguir mejorarla.

Infección

Se puede tratar sin ningún inconveniente. El especialista es el único autorizado para medicar y dar instrucciones al paciente en caso de que llegara a existir una infección ya sea en el área donde se realizó el implante o el área donante.

Sangrado

Scatter nos informa que es poco común. Sin embargo, en algunos casos suele presentarse hemorragia, durante la intervención o después del implante capilar. Cuando se produce hemorragia postoperatoria, se requiere un tratamiento de urgencia para extraer la sangre acumulada. Si los cúmulos de sangre quedan bajo la piel, el proceso de cicatrización tardará más.

Para disminuir este riesgo es necesario que el paciente siga las indicaciones básicas y las recomendaciones del médico especialista en trasplantes de cabello.

Dolor crónico

En la zona donde se realizó el implante capilar puede producirse un dolor crónico, pero es una complicación muy poco frecuente, por lo que cualquier paciente que se encuentre en esa situación deberá informar inmediatamente a su médico.

Reacciones alérgicas

En casos poco se han descrito alergias locales al esparadrapo, material de sutura o preparados tópicos. Scatter recomienda que para prevenir dicha complicación el paciente debe comunicar al especialista todo tipo de alergias que sufra.

Para evitar estas reacciones alérgicas el cirujano, antes de someter al paciente a un implante capilar, debe realizarle una serie de exámenes para descartar todo tipo de complicaciones.