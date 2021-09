WhatsApp permitirá convertir fotos de la galería en stickers

Los usuarios solo tendrán que tocar sostenidamente una fotografía para que se active el botón de stickers. Las cuales podrán ser seleccionadas desde carrete o la galería de imágenes.

Cuando se lleva a cabo el procedimiento, al tocar el botón de ‘stickers’, la foto quedará automáticamente convertida en uno, por lo que aparecerá en la galería de pegatinas del usuario.

Asimismo, WaBetaInfo comunicó que todos aquellos que reciban el sticker correspondiente podrán almacenarlo y así, aparecer en la pestaña de pegatinas de WhatsApp en la sección de “f

Continuamente la plataforma de mensajería instantánea se desafía de acuerdo a las actualizaciones y nuevas herramientas con el fin de mejorar la experiencia al usuario.

Semanas atrás, WhatsApp anunció que implementaría un nuevo modo multidispositivo, el cual les permitiría a los usuarios utilizar esta app en diferentes plataformas sin necesidad de que el teléfono esté conectado.

Esta función ya se encuentra disponible para todos los usuarios de iPhone a través de la versión beta, es decir, la 2.21.180.14 de WhatsApp para iOS, disponible desde la App Store.

No obstante, dicha función no está disponible en Android. A su vez, aún no han lanzado de manera oficial la aplicación para iPad, algo que podría ocurrir en el transcurso de los próximos meses.

Acelerar la reproducción de audios, la posibilidad del modo oscuro también conocido como Dark Mode y los mensajes que se autodestruyen son otras de las actualizaciones que se presenciaron en este 2021.

WhatsApp: qué nuevas herramientas está desarrollando

La aplicación anunció que trabaja en la posibilidad de transcribir los mensajes de voz, una función que llegará en una próxima actualización para dispositivos con sistema operativo iOS.

La transcripción será una función opcional, como detalló WABetaInfo, que asegura que los mensajes no pasarán por los servidores de Facebook, pero contribuirán a mejorar la tecnología de reconocimiento de voz de la compañía.

La nueva función requerirá de aceptar un permiso adicional en el que se explica que “los datos de conversación se enviarán a Apple para su procesamiento”. En caso de aceptar, los usuarios encontrarán una nueva sección dedicada a las transcripciones.

