¿Como cambiar de temas WhatsApp?

WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular que hay actualmente, es decir, hay una enorme cantidad de personas que la tiene en sus móviles.

Esto se debe, en gran parte, a que nos ofrece una forma fácil y segura de comunicarnos pero, también, por sus muchas otras características que la hacen novedosa y bastante dinámica. De hecho, la razón por la que se está actualizando de forma constante, es para mejorar la experiencia del usuario.

Regresando a las características de WhatsApp Plus, existe una en particular que llama mucho la atención y es la de cambiar de temas. Esta es una de las características que más llama la atención de los usuarios y, aunque a simple vista no parece tan obvio, una vez que se conoce la interfaz es fácil darse cuenta que el tema que viene por defecto puede cambiarse. Esto es, realmente, interesante, ya que el diseño que viene por defecto puede ser bastante aburrido.

Por ende, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es aprender cómo cambiar el tema de WhatsApp de una forma fácil y rápida. Pero, antes debes saber que el truco que te vamos a mostrar solo funciona para WhatsApp Plus, así que si no lo tienes lo puedes descargar aquí. Esto se debe a que la aplicación es el que mayor personalización tiene, por ende, se pueden modificar parámetros y funciones de la app con muy poco esfuerzo y conocimientos.

Obviamente, en primer lugar, que se tiene que hacer es descargar la aplicación, que como te mencionamos puedes descargar desde el enlace que te dejamos. El proceso no es complicado, por lo que no te llevará mucho tiempo. En este momento, cuando la tengamos instalada en nuestro dispositivo, vamos a irnos a la pestaña principal de Chats.

Justo, en esta sección, vamos a encontrar tres rayas horizontales en la parte superior derecha. Hay que hacer clic en dicho icono para ingresar a las configuraciones y luego presionamos sobre “Themes”. Una vez dentro se nos va a mostrar una nueva ventana y desde allí se pueden descargar temas específicos o colocar los que ya tenemos descargados en nuestro móvil.

Lo único que hay que hacer es colocar en descargar temas, para que se nos muestre una serie de alternativas para modificar el color de la app de mensajería. Tienes que elegir la opción que más te guste y listo, vas a poder cambiar el color del tema.

Como podrás ver es muy fácil y no es algo que nos lleve mucho tiempo, además, no estamos limitados por descargar los temas que hay disponibles, sino que podemos descargarlos nosotros mismos.

Pero esto no es todo lo que podemos hacer con esta aplicación, ya que la misma se puede personalizar bastante. Los temas visuales son sólo una de las mejoras que tiene WhatsApp Plus, ya que, por ejemplo, la misma nos va a permitir tener acceso a nuevos emoticones, los cuales no se pueden encontrar en la versión normal del servicio de mensajería.

Al mismo tiempo, hay un cambio radical en el límite de los envíos, ya que en esta versión ahora se permiten enviar archivos de hasta 50 MB. Poder modificar el aspecto, colores e incluso el tamaño de las letras es otra de las ventajas que tiene WhatsApp plus, por lo que sin duda se trata de una mejor opción frente al WhatsApp normal.

Hacer todo esto es bastante sencillo, porque la aplicación está diseñada para hacerla bastante intuitiva, además si venimos de WhatsApp normal, usar la alternativa Plus no va a ser para nada complicado.

En el caso de que no se quiera cambiar a dicha alternativa, siempre vamos a poder cambiar el tema de la interfaz al tema oscuro. Para hacerlo el proceso es bastante similar al anterior.

En concreto, hay que ir a “Configuraciones”, luego a chats y allí seleccionamos la opción que dice Tema, se nos abrirá un pequeño recuadro donde tenemos que seleccionar el tema oscuro.

Obviamente, en este caso, el nivel de personalización no es tan amplio, ya que no se pueden elegir otros colores, pero es una alternativa bastante buena. Además, siempre podemos cambiar el fondo de pantalla, pero nuevamente WhatsApp Plus tiene un mayor nivel de personalización.