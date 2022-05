¿Cómo escribir con otra fuente en WhatsApp y con otros colores de letra?

Las opciones de personalización de texto en WhatsApp son limitadas (negritas, texto tachado y cursiva), por lo que aquellas personas que no quieren utilizar WhatsApp Plus, por temor a las consecuencias de utilizar la app no oficial, se deben conformar con el tipo de fuente clásico en sus chats. O al menos así era hasta el momento, ya que ahora los usuarios pueden escribir con letras de colores en simples pasos.

Solamente hay que recurrir a aplicaciones de terceros, pues la plataforma de Meta no cuenta con esa herramienta, pero afortunadamente, en Google Play Store existen varias aplicaciones que nos permiten jugar con el texto.

A continuación te compartiremos las mejores opciones, que cuentan con una interfaz sencilla y son fáciles de usar. De esta forma, si buscás darle un poco de color a tus chats, solo tenés que descargar alguna de estas apps gratuitas.



Y si bien es posible, hay una serie de detalles que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, el número de colores disponibles en las apps de las que hablamos es limitado. Además, la mayoría de aplicaciones que ofrecen esta opción cuentan con anuncios, por lo que se hace un poco molesto el utilizarlas.



Si a pesar de estos detalles, querés probar la escritura con colores, te contamos todo lo que debes saber sobre las apps que lo permiten: BlueWords, Stylish Text y Fonts.

BlueWords

La primera aplicación se llama BlueWords y la podés descargar de forma totalmente gratuita desde Google Play Store. Al abrirla, encontrarás un muchísimas fuentes de texto diferentes que puedes usar para escribir en WhatsApp o en cualquier otra aplicación. La primera que verás se llama «Letras azules» y, tal como su nombre lo indica, te permite escribir texto de color azul.



BlueWords también te da la opción de escribir letras de color blanco con el fondo de color negro a través de las fuentes «Letras redondas oscuras» y «Letras cuadradas oscuras». Solo tienes que tocar en la que más te guste y escribir el texto que quieres compartir en el campo de texto. Automáticamente, verás una vista previa en la barra superior.

Si te gusta la apariencia final del texto, podés copiarlo en el portapapeles o compartirlo directamente a través de WhatsApp. Eso sí, debés tener en cuenta que depende del dispositivo que tenga el receptor el hecho de que este pueda leer las letras con colores o no.

Stylish Text



Otra buena opción Stylish Text, que también podés instalar en tu celular Android sin pagar nada. Al abrir la app, encontrarás una lista con todas las fuentes que conforman su catálogo. La que nos interesa en este caso es la número 5, una fuente con trazado azul y el relleno en color blanco.

En este caso, debes escribir el texto directamente en la parte superior de la app, en el campo en el que pone «Escriba aquí». Introduce ahí el texto que querés personalizar y podrás ver su apariencia en los diferentes formatos. Después, ve hacia el número 5 y toca en el icono de WhatsApp de la parte derecha para compartirlo en la plataforma de mensajería.

De nuevo, si el otro usuario tiene un dispositivo no compatible, como un iPhone, no podrá ver la original estética de tu texto. Otra vez, te encontrarás con anuncios en la aplicación, aunque no resultan demasiado molestos.

Fonts



La última recomendación se llama Fonts y también es gratuita. Al abrirla por primera vez, lo primero que nos encontramos es un anuncio. Después de unos segundos, accedemos por fin al catálogo de fuentes de texto que nos ofrece la aplicación.

Son decenas de opciones las disponibles, aunque la que nos interesa es la última de ellas, con el trazado en azul y el interior en blanco. Al igual que en la app anterior, lo primero que debes hacer es escribir el texto en la barra «Tu Texto Aquí». Al hacerlo, verás cómo queda ese texto en los diferentes tipos de letras. Después, solo tendrás que tocar en el botón de la derecha de la fuente para copiar el texto o compartirlo a través de WhatsApp.

Fonts también nos ofrece otra opción para escribir letras con colores en WhatsApp. Es a través de una de las pestañas de la parte inferior, la que tiene la letra A y el icono de un bolígrafo. Aquí podemos escribir texto y seleccionar el color que queramos. Sin embargo, en este caso lo que se crea es una imagen en la que aparece el texto que creaste y no permite compartir directamente las letras