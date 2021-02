Los españoles forman una nación única. Las principales características de la mentalidad española son la energía, la sociabilidad, el amor a la vida y el optimismo. Los españoles no toleran las restricciones a su libertad individual, razón por la cual la pandemia del coronavirus y los confinamientos han afectado tanto. No sorprende que en España durante 2020 y 2021, haya existido un gran incremento en la popularidad de varios servicios de comunicación en línea, desde mensajería instantánea y redes sociales a páginas de citas y video chats anónimos.

Omegle es una de las plataformas más populares de comunicación en España

El video chat anónimo Omegle fue desarrollado y lanzado en Marzo de 2009 por Leif K-Brooks, un adolescente de 18 años de Estados Unidos. En un par de meses, la plataforma se volvió muy popular más allá de la frontera americana. Usuarios de todo el mundo han apreciado la posibilidad de conocer y comunicarse con personas al azar de casi cualquier parte del mundo. España no es una excepción y Omegle obtuvo millones de fans aquí.

Omegle es uno de los chats anónimos más populares en España y el mundo. Hay alrededor de 30.000 usuarios conectados en cualquier momento del día; antes de la pandemia, eran la mitad. A su vez, Omegle no es ni de lejos el chat al azar más funcional. Tiene pocas herramientas disponibles para el usuario:

posibilidad de elegir entre texto o vídeo chat;

posibilidad de elegir el idioma;

permite añadir intereses;

una sección para adultos sin moderación;

un chat para estudiantes universitarios.

Para muchos, es suficiente para tener una conversación agradable y conocer gente. Pero hay otras personas que buscan obtener algo más. Por ejemplo, la posibilidad de especificar el género y la localización de la gente con la que te comunicas. Afortunadamente existen alternativas a Omegle en español que permiten esa acción. De estas alternativas vamos a hablar en este artículo.

Alternativas populares a Omegle en español

Empecemos por mencionar que casi todos los productos mencionados en esta lista están disponibles en varios idiomas. El navegador detecta la localización del usuario y le muestra la versión de la página web en el idioma deseado. En nuestro caso, en español. En la configuración de la página web siempre puedes especificar el idioma preferido de forma manual.

Nos gustaría centrar la atención en seis videochats que son tan populares como Omegle en España.

ChatRoulette

En 2009 y 2010 fue el principal competidor de Omegle. La desarrolló un estudiante ruso y no es muy diferente de Omegle. Ambos chats al azar aparecieron casi a la vez y es la razón por la que los usuarios estaban presentes en ambos. Al igual que en Omegle, no existe casi ninguna configuración para elegir con quien hablar pero no fue un problema para que ChatRoulette tuviera millones de usuarios. La única gran desventaja es su moderación, casi inexistente. A lo largo de los años, han existido demasiados usuarios no apropiados y anuncios no deseados. La situación fue corregida en 2020 cuando la página web se modernizó y apareció la moderación. ChatRoulette está ganando popularidad de nuevo pero está lejos de sus días de gloria.

2. ChatRandom

Una alternativa interesante a Omegle en español y con más funciones. Puedes, por ejemplo, elegir el género y la localización de la gente con la que quieres hablar, entrar en salas de chat temáticas e incluso visitar un chat especial con chicas. Esta última función es de pago. Para los hombres que quieren solo hablar con chicas, es una gran ventaja. Para el resto, ChatRandom es un chat al azar clásico.

3. Shagle

Un videochat anónimo gratis en el que puedes definir si eres hombre, mujer o pareja. En base a tu respuesta, Shagle encontrará alguien con quien charlar. Los desarrolladores ponen gran énfasis en el anonimato y la confidencialidad. No se necesita registro y los usuarios no tienen que dar datos personales. Para muchos, es una ventaja importante y una de las razones por las que tienen tantos usuarios. La plataforma es utilizada por más de tres millones de personas en todo el mundo al mes.

4. OmeTV

Otra gran alternativa a Omegle en español donde también puedes elegir género y país. Una de las principales ventajas de OmeTV comparada con otras plataformas es su app para iOS y Android. Funcionan a la perfección y contienen todas las funciones del chat al azar. Por comparar, Omegle no tiene sus propias apps y solo se puede usar su versión web móvil que en muchos casos no es la mejor solución.

5. Chatspin

Como Shagle y OmeTV, el videochat de Chatspin te invita a seleccionar el género de la gente con la que quieres hablar para encontrar alguien que se ajuste a tu deseo. También existe un filtro geográfico para los que quieren hablar solo con usuarios de su país. Los desarrolladores ponen énfasis en la seguridad. Por ejemplo, puedes activar máscaras para ocultar parcial o completamente tu cara en el chat. Puedes desactivar la función en cualquier momento pero tenerla es una gran ventaja.

6. OmegleAlternative

OmegleAlternative es posiblemente el mejor videochat para hombres que solo quieren charlar con chicas. La plataforma nunca conecta a hombres entre sí. Además del filtro de género, todas las chicas en https://omeglealternative.com/es tienen que pasar una verificación de sus datos. No existen las cuentas falsas ni anunciantes. La moderación es total. Por lo tanto, si eres un hombre buscando hablar con chicas, OmegleAlternative debe ser tu primera opción. El acceso a todas las funciones de la plataforma es de pago, pero puedes probarlo gratis con el periodo de prueba.

Resumen

Las alternativas a Omegle en español tienden a ser mucho más funcionales y convenientes. Permiten especificar el género y la localización de la gente con la que quieres hablar, tus propios intereses, visitar salas de chat con múltiples usuarios y mucho más.

Te recomendamos que no te limites a un solo video chat. Prueba las diferentes alternativas, usa las funciones disponibles, tanto las gratuitas como las de pago. Sólo entonces estarás seguro de haber encontrado el videochat perfecto para ti y por supuesto, personas interesantes con quien empezar una fuerte amistad e incluso un romance.