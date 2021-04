Principios de privacidad de Facebook: ¿Se cumplen?

Luego de que se diera la noticia de que ya se puede hackear facebook en 30 segundos, muchos usuarios de la plataforma comenzaron a dudar de las políticas de privacidad y hasta donde llega la empresa para proteger los datos de sus usuarios. Pareciera que esto poco importa pues una gran cantidad de cuentas han sido violentadas en los últimos días. Conozcamos en que se basan los principios de privacidad de esta plataforma, y lo que podemos hacer nosotros para proteger nuestra información.

7 principios que protegen tu cuenta de Facebook

Todos sabemos que Facebook tiene políticas muy fuertes de privacidad, sin embargo, los principios en los que se basan para ofrecer el servicio no habían sido revelados hasta que entró en vigencia la nueva ley europea sobre protección de datos. Empresa que no cumpla con tales parámetros no podría estar disponible en el continente. Así que el grupo de gestión de la red social al fin nos dio a conocer en que basan su protección de datos.

De parte de la dirección de Facebook se dio a conocer que para poder usar Facebook no es necesario compartir todo con todos. Por eso, se tiene opciones sobre el uso de datos. Cada usuario determina entonces hasta qué punto está dispuesto a mostrar en esta plataforma. Y, ¿Qué pasa cuando publicamos una foto y luego la borramos? ¿Desaparece realmente?

El objetivo principal de los principios de privacidad está orientados a capturar las amenazas que afecten la privacidad de los usuarios. Una vez que son detectadas, enseguida se eliminan antes que el usuario se vea afectado por esto. Aprendamos que es lo que ayuda a que tu cuenta de Facebook se mantenga segura:

Control de privacidad

Este es probablemente el principio que más les llama la atención a los usuarios. Todas las opciones de privacidad están diseñadas para asegurar al usuario lo que es más adecuado para ellos. Por eso, quien abra una cuenta en Facebook debe navegar bien el sitio y saber dónde se encuentran los controles de privacidad y que los adapte a la medida suya.

Siguiendo la guía de los comentarios de los usuarios en todo el mundo, Facebook ha creado la posibilidad de seleccionar con quien se desea compartir una publicación. Es increíble cómo puedes incluso publicar algo que solo tú puedes ver, convirtiendo Facebook en un sistema de nube de información.

Como usar los datos

Según la política de Facebook, este ofrece información y herramientas a quienes usan la plataforma diariamente. Es así como puedes controlar los anuncios publicitarios para así obtener una mejor experiencia de la plataforma.

Opciones de privacidad

Las opciones de privacidad se han creado de acuerdo a recomendaciones de expertos. Es así como aquí dispones de leyes de privacidad, seguridad, protección de datos, diseño de interfaces, administración de productos y más. El equipo que trabaja con Facebook incluye diversas etapas de desarrollo de productos.

Mantenemos tu información segura

El trabajo constante que tienen los desarrolladores de Facebook es proteger las cuentas y los productos de Facebook. A través de un sistema de alta seguridad se detectan amenazas contra los usuarios. Sin mencionar que se ofrecen herramientas como la autenticación en dos pasos para hacer más segura la cuenta de los usuarios. Es nuestro deber realizar este proceso si queremos que nuestros datos estén mejor resguardados.

Tu información y cómo eliminarla

El dueño de la información que se comparte en Facebook no solo decide con quien compartirla sino también cuánto tiempo estará en la plataforma. Las herramientas de eliminación están disponibles en la biografía de cada persona y puedes eliminar el contenido publicado cuando tú quieras.

Constante mejoría

Facebook constantemente trabaja para desarrollar mejores controles de privacidad. Pero más importante aún es que se explica a cada usuario estas medidas. Usando técnicas de investigación y de la mano de expertos desarrolladores, reguladores e ingenieros, Facebook trabaja para brindarles lo mejor a sus usuarios.

Responsabilidad

Facebook es responsable de proteger la privacidad de sus usuarios, por eso se han hecho expertos en legislaciones pero también en formas de garantizar este derecho. No solo en Europa se trabaja en este aspecto, las políticas de privacidad de Facebook son aplicables a cualquier parte del mundo. Por supuesto, también queda de parte del usuario mantener sus datos privados para evitar rastreos y hackeo.